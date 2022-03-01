قيمة علمية وسياسية كبيرة.. وكيل أول "النواب" ينعى عبد الحي عبيد

كتب- مصراوي:

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وكيل أول مجلس النواب، في برقية تعزيته، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبد الحي عبيد كان قيمة علمية وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.