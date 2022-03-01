أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بالموعد والمناطق.. محافظة القاهرة تطلق حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

11:10 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
بالموعد والمناطق.. محافظة القاهرة تطلق حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

بدأت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تستمر حتى يوم 10 مارس القادم.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

خالد عبدالعال تنظيم الأسرة محافظة القاهرة خدمات الصحة الإنجابية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا