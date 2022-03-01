بالموعد والمناطق.. محافظة القاهرة تطلق حملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب- محمد نصار:

بدأت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تستمر حتى يوم 10 مارس القادم.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.