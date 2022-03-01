بالصور- وكيل "تعليم أسوان" يشهد ختام معسكر "الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين"

أسوان – إيهاب عمران:

شهد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات معسكر الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي يقام تحت شعار "الأنشطة الاجتماعية وسيلة تربوية لبناء الشخصية المصرية".

وقال عبد الكريم لطفي، إن هذا المعسكر يقام لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من 15 عامًا، وشارك به ٤٠ طالبًا وطالبة من المتفوقين والموهوبين بجميع الإدارات التعليمية بمعدل 20 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و20 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، ويهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي للطلاب وصقل مواهبهم المختلفة، وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم، وتعريفهم بأهمية الوقت وكيفية إدارته بطريقة سليمة.

وأضاف لطفي أن المعسكر شهد زيارة الطلاب للمشروعات القومية بأسوان، ومنها مصنع كيما، ومدينة أسوان الجديدة، كما تضمن تنفيذ الطلاب ورش فنية ضمت أشغال بالصلصال و الطين الأسواني والكرتون وكذلك أعمال يدوية، وتصميم صحف الحائط.