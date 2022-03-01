رمضان 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب، غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر رجب، و2 مارس 2022.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

ويتبقى من الأيام 29 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، وسيكون شهر شعبان 29 يوما العام الهجري الجاري.​