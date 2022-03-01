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رمضان 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

10:39 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
رمضان 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

دار الإفتاء المصرية

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كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب، غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر رجب، و2 مارس 2022.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

ويتبقى من الأيام 29 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، وسيكون شهر شعبان 29 يوما العام الهجري الجاري.​

دار الإفتاء المصرية شهر شعبان شهر رجب المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي شهر رمضان

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