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دون زيادة في الأسعار.. التموين تبدأ صرف الدعم التمويني لشهر مارس

08:37 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
دون زيادة في الأسعار.. التموين تبدأ صرف الدعم التمويني لشهر مارس

السلع التموينية

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كتب- محمد عمارة:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي مسؤولة عن توزيع السلع التموينية للمواطنين من خلال بطاقة التموين الذكية، وذلك بواقع ٥٠ جنيه للفرد حتي ٤ أفراد و٢٥ جنيه بداية من الفرد الرابع.

كانت وزارة التموين قد قررت رفع أسعار السكر التمويني الشهر الماضي ليباع بـ10.5 جنيه للكيلو كما كانت رفعت أسعار الزيت لتباع الزجاجة سعة 1 لتر بقيمة 25 جنيهًا؛ لكن الوزارة لم تصدر أي قرار جديد بتحريك الأسعار خلال شهر مارس.

ويصرف 65 مليون مواطن السلع التموينية للدعم بواقع 50 جنيهًا لكل فرد عن الشهر حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيهًا بداية من الشهر الرابع، موزعة على ما يقرب من 21 مليون بطاقة.

التموين تبدأ صرف الدعم التمويني دون زيادة في الأسعار شهر مارس اليوم الثلاثاء

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