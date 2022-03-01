أول تعليق من التعليم على إهانة معلم لثلاث طلاب بسوهاج "عض اثنين وامتطى الثالث"

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين على واقعة تنمر معلم بمحافظة سوهاج على طالب داخل المدرسة.

وأعلن حجازي لـ"مصراوي"، رفضه للتجاوزات الفردية التي تصدر من بعض المعلمين غير المسئولين، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تسيئ إلى مهنة التدريس التي هي تربوية في المقام الأول الأول.

وشدد نائب الوزير، على أنه سيتابع التحقيقات في الواقعة مع وكيل الوزارة بسوهاج، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل للجنة من المديرية للتحقيق مع المعلم، كما أنه تم استبعاده من التدريس بالمدرسة، وتحويله للتوقيع بالإدارة التعليمية.

وأشار حجازي إلى أن المعلم سيخضع لتحقيق داخلي من خلال لجنة بالمديرية التعليمية بسوهاج، إضافة إلى تحويله للتحقيقات مع النيابة العامة، بناء على الشكوى المقدمة من ولي الأمر الطالب.

واتهم ولي أمر طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإعدادية الجديدة بجزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج مُعلم رياضيات بإهانة نجله والتنمر عليه أمام زملائه في الفصل؛ بحجة أنه تحدث بصوت مرتفع خلال اليوم الدراسي.

أضاف ولي أمر الطالب، الذي حرر محضر رسمي بمركز شرطة جزيرة شندويل حمل رقم 199 إداري المركز لسنة 2022، أن المُعلم كان في حصة بالفصل المجاور لفصل نجله، وأن نجله وزملاءه لم يكن معهم مُعلم في الفصل، وكان صوتهم مرتفعًا، ما دفع المُعلم المذكور إلى تكليف رئيس الفصل بالوقوف أمام زملائه وكتابة اسم من يتحدث منهم على السبورة لمعاقبته.

وأوضح ولي أمر الطالب -في شكواه بمركز شرطة جزيرة شندويل- أن المُعلم المتنمر على نجله لم يكتف بجعل ابنه كالحمار به وجه له عبارات يرددها العامة لدوابهم "حا.. شي.. أمشي يا حمار".

وبدأت النيابة العامة بمركز سوهاج بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، تحقيقاتها في الواقعة وظروفها وملابساتها، والاستماع لأقوال ولي الأمر ونجله.

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