فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس

الطقس غدا الثلاثاء: أجواء مشمسة.. وضباب في هذه المناطق

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تعرض البلاد يوم الخميس المقبل لانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة نحو 2 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك أيضًا نشاطًا للرياح، يزيد أحيانًا الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.