أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس

06:00 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تعرض البلاد يوم الخميس المقبل لانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة نحو 2 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك أيضًا نشاطًا للرياح، يزيد أحيانًا الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الطقس أمطار درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد

الخبر التالى:

هتستمر ومش هتنخفض.. وزير التموين: هناك زيادة أسعار في السلع مثل السكر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا