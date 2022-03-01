3 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض والدواجن.. هذا موعد انخفاضه

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسباب ارتفاع أسعار البيض والدواجن خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف، الذي تتأثر بالأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن الحلقات الوسيطة بين المربي والمستهلك من أحد الأسباب أيضا لارتفاع الأسعار حيث يتم فيها مضاعفة الأسعار وتحتاج لمزيد من الرقابة.

وأضاف "سليمان"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن من ضمن الأسباب، السلوك الغير منضبط من بعض المستهلكين حال معرفة تحريك سعر سلعة والإقبال عليها وتخزينها، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه الحلقات خصوصًا، وأن وضع مصر من حيث الإنتاج من البيض بلغ حتى الاكتفاء الذاتي من الدواجن ما يقرب من 98%؛ وبالتالي المشكلة ليست في الإنتاج.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن الفترة القادمة سوف يتم طرح كميات كبيرة في المنفذ التابعة للزراعة والتموين وغيرها من المنافذ التي تهدف إلى زيادة المعروض؛ لتحجيم الحلقات الوسيطة، مضيفًا: "أننا على أعتاب شهر مارس الذي سوف يشهد انخفاض في الأسعار".

وتستورد مصر تستورد حوالي 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن والحيوانات، من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر تأتي من أمريكا.

من جانبه قال الدكتورمحمود عنايي، رئيس اتحاد الدواجن، إن الأسعار الحالية ليست مرتفعة مقارنة بمدخلات الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن البورصات العالمية مرتفعة للغاية.

وأضاف "عناني"، في تصريح لمصراوي، أن الأسعار لم ترتفع خلال الفترة المقبلة حتى مع قدوم شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن في مصر أفضل من العديد من الدول حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لدينا اكتفاء ذاتي.

وسجلت الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدى بين 38- 40 جنيهًا للكيلو.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.