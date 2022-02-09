وزيرة الثقافة تُكرم الفنان فاروق فلوكس.. و تفتتح جناحًا بالمسرح القومي

كتب- مصراوي:

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة، كما افتتحت جناحًا متحفيًا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ضم العديد من مقتنيات نخبة من رواد المسرح بالإضافة إلى إصدارات المركز وذلك في احتفالية كبرى بالمسرح القومي وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.

وقالت وزيرة الثقافة، إن تكريم رموز قوى مصر الناعمة يبقى أحد التقاليد الراسخة لوزارة الثقافة وشكلا للعرفان بالجميل ودليلًا على الإيمان بدورهم في تطوير وتنمية الوجدان الجمعي.

وأضافت: "إننا اليوم نلتقى لنحتفى بالفنان القدير فاروق فلوكس أحد العلامات البارزة في عالم الإبداع والذي أثرى بأعماله المميزة المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية، السجلات الفنية المصرية وصنع مع الرواد العظماء جزءًا من التاريخ الفني للوطن مساهمين في نشر القيم الإيجابية السامية من خلال صور إبداعية جادة وهادفة".

وأكدت أن تكريم القدير فاروق فلوكس، يعد لمسة وفاء وعرفانا بعطاءاته خلال مشواره الفني المضئ، مقدمة له تحية إعزاز وتقدير وتمنت له دوام التوفيق والنجاح ثم أهدته درعا تذكاريا وشهادة تقدير.

كما أشادت عبدالدايم، بالفيلم التسجيلي الذي تم عرضه بالحفل كونه جسد بعمق مسيرة الفنان فاروق فلوكس، وقيمته الفنية، وأثنت على القائمين بإعداده، كما هنأت قائد الأوركسترا تامر غنيم وفرقته على إبداعاتهم الفنية المتميزة بالحفل، وقدمت الشكر للمخرج خالد جلال والمخرج ياسر صادق على جهودهما في تنظيم وإعداد هذا التكريم الذي يليق بالقيمة الكبيرة لفاروق فلوكس.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن تاسيس أجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم فى صون وحفظ جزء من ذاكرة الأمة إلى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري، مشيرة إلى أن المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية فى تنمية الوعى وبناء الشخصية.

وخلال كلمته تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن مسيرته الحياتية وعشقه للفن ورواده الذين عاصرهم خلال مشواره الفني، مبديًا انتمائه الشديد لهذا المجال الذي يمثل رسالة تنويرية هادفة لذا فهو يعشق كلمة فنان بسبب ما يحمله الفن من قيم إنسانية راقية، وقال الجمهور يمثل لي قيمة كبيرة، كما وجه فلوكس الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذا التكريم الذي يمثل الإيمان بقيمة الفن ودوره التنويري بالمجتمع.

قدم الحفل الإعلامية بسنت بكر، وأحمد جميل، وتضمن فيلما تسجيليا روى السيرة الذاتية والمسيرة الفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، كما تم توزيع كتيب يتناول رحلة عطائه ، الى جانب فيلما اخر من إنتاج المركز القومى للمسرح، استعرض أسماء مديرى المسرح القومى منذ إنشائه حتى الآن.

ثم قدمت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة المايسترو تامر غنيم مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية الشهيرة كان منها موسيقى ناصر ٥٦، قضية عم أحمد، أهو دة اللى صار، آه يا أسمرانى اللون، خايف مرة أحب، أقوى من الزمان، الحدود ويا أغلى اسم فى الوجود اداها كل من أنغام مصطفى، هند عمر وأحمد محسن.

يذكر أن الفنان الكبير فاروق فلوكس من مواليد 21 يونيو عام 1940، حصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى، بدأ مشواره الفني منذ ستينيات القرن الماضي وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مع رواد هذا المجال، أدى العديد من الشخصيات التي حظت باحترام جمهوره.