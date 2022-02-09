"القبطية" تنعى الأنبا أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية

10:29 م الأربعاء 09 فبراير 2022
"القبطية" تنعى الأنبا أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية

البابا تواضروس

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كتب مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر تجاوز ٩٢ سنة.

وقالت الكنيسة في بيان لها:"الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر تجاوز ٩٢ سنة قضى معظمها في خدمة الله وكنيسته المقدسة".

وأضافت الكنيسة:"ذاكرين محبته لكنيسة الله وأمانته في الحفاظ على وديعته، عالمين أنه سينال من الرب العادل في اليوم الأخير، أجرة الوكيل الأمين الحكيم، ونصلي أن يعزي الروح القدس قلوب شعبه، وآباء المجمع المقدس في كنيسة إريتريا، واثقين في تدبير الله لهذه الكنيسة الشقيقة، بقيادتها الجديدة في وحدة واحدة مع الكنائس الشرقية القديمة، ومقدمين كل التعزيات القلبية إلى شعب إريتريا الشقيق رئيسًا وحكومة وكنيسة".

البابا تواضروس الأنبا أنطونيوس الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية

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