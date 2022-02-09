كورونا.. الصحة توضح التطعيم بالجرعة التنشيطية
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنفوجرافيك يكشف فائدة التطعيم بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة: "تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يقوي مناعتهم ويقلل فرصة إصابتهم بالعدوى".
وتابعت الوزارة:"سجّل الآن لتلقي اللقاح عن طريق الموقع الإلكتروني:
www.egcovac.mohp.gov.eg ، الخط الساخن: ١٥٣٣٥".
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