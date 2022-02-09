كورونا.. الصحة توضح التطعيم بالجرعة التنشيطية

10:18 م الأربعاء 09 فبراير 2022
كورونا.. الصحة توضح التطعيم بالجرعة التنشيطية

لقاح فيروس كورونا

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كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنفوجرافيك يكشف فائدة التطعيم بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة: "تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يقوي مناعتهم ويقلل فرصة إصابتهم بالعدوى".

وتابعت الوزارة:"سجّل الآن لتلقي اللقاح عن طريق الموقع الإلكتروني:

www.egcovac.mohp.gov.eg ، الخط الساخن: ١٥٣٣٥".

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