مسابقة الـ 30 ألف معلم.. حقيقة إتاحة رابط للتقديم

كتب – أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إتاحة رابط إلكتروني للتقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز بالمدارس على مدار 5 سنوات.

وقال المصدر لمصراوي، إنه لم يتم إتاحة رابط إلكتروني للتقديم بمسابقة المعلمين حتى الآن، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، أنه لم يتم الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة حتى الآن، موضحا أنه سيتم التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة لوضع الشروط وآلية التقديم بالمسابقة.

وشدد المصدر على أنه سيتم إتاحة التقديم في مسابقة المعلمين "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر جهاز التنظيم والإدارة أو التقديم يدويا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.

وطالبت الوزارة، المعلمين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، والحصول المعلومات من مصادرها الرسمية.

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