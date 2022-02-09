إنفوجرافيك| الزراعة تنظم 129 مدرسة حقلية في ١٧ محافظة

09:49 م الأربعاء 09 فبراير 2022
إنفوجرافيك| الزراعة تنظم 129 مدرسة حقلية في ١٧ محافظة

وزير الزراعة

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كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافيك يلخص أنشطة المدارس الحقلية، خلال يناير ٢٠٢٢.

ووفقا للانفوجرافيك، تم تنفيذ 129 مدرسة حقلية في 17 محافظة هى: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، حيث شارك فيها 515 باحث وخبير من وزارة الزراعة ومعامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية.

وجاءت المدارس التي تم تنفيذها خلال الشهر كالتالي:

- ٢١ مدرسة لمحصول القمح.

- ١٠ مدارس لمحصول الفول البلدي.

-١٠ مدارس لمحصول البصل.

- ١٠ مدارس لمحصول البطاطس.

- ٦ مدارس لمحصول الطماطم.

- ٨ مدارس لمحصول بنجر السكر.

- ٨ مدارس لمحصول قصب السكر.

- ١٣ مدرسة لمحصول الخيار.

- ٧ مدارس لمحصول البازلاء.

- ٦ مدارس لمحصول الفراولة.

- ٧ مدارس لمحصول نخيل البلح.

- ١٢ مدرسة للإنتاج الحيوانى والداجنى.

- ٨ مدارس للاستزراع السمكي.

-٣ مدارس لمطبقى المبيدات.

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وزارة الزراعة مدرسة حقلية مركز المعلومات الصوتية والمرئية أنشطة المدارس الحقلية

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