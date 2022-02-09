إنطلاق معرض جماعي للفن التشكيلي بقاعة جاليري لمسات للفنون

(أ ش أ):

أقيم مساء اليوم الأربعاء، معرض جماعي لأعمال مجموعة من الفنانين التشكيليين والتطبيقين المصريين والعرب، تضمن لوحات فنية وفنون من مدرسة الفن التجريدى، وذلك بقاعة جاليرى لمسات للفنون بوسط القاهرة بحضور عدد من النقاد والفنانين وأساتذة الفنون التشكيلية.

وسيستمر المعرض بتقديم المعروضات والأعمال الفنية حتى ١٣ فبراير الجاري.

وحضر الافتتاح الفنان الممثل القدير عبد الرحيم حسن مع الفنانين المشاركين والضيوف، وهم نادية خيرى، وأسامة شاهين، وهند سباعي، ولوجين عبد الحق، والدكتور ياسر عاصم، وسلوى الشيملى، ورضوى قادر، وشيماء محمد الحسين، ومنيرة رمضان، وأمنية حماد، والدكتور وسام عز الدين.

يذكر أن المعرض مخصص للفن التجريدي لمناقشة وعرض اللوحات الفنية المعبرة عنه، حيث تكمن أهمية هذا النوع من الفن في قدرته على إلهام فضول العقل البشري حول حدود الخيال و حدود إمكاناتنا لخلق شيء فريد تمامًا في العالم.