عزرائيل أقرب للمريض من المستشفيات.. برلمانيون ينتقدون المنظومة الصحية

09:33 م الأربعاء 09 فبراير 2022
عزرائيل أقرب للمريض من المستشفيات.. برلمانيون ينتقدون المنظومة الصحية

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة الصحة، بسبب ضعف الخدمات المقدمة للمرضى، فى عدد كبير من المستشفيات المختلفة بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقال النائب محمد عبدالعليم دادود، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن هناك إنهيار في المنظومة الصحية في مصر ولا يتحملها الوزير الحالي، لافتًا إلى أن المريض عندما يتم تحديد موعد لإجراء عملية يكون عذرائيل أقرب منه من موعد العملية حيث يتم تحديد مواعيد لا ترتبط بصحة المريض.

وطالب "دواد"، بضم خريجي كليات العلوم للقانون للعمل في معامل التحاليل، منتقدًا غياب التنسيق بين مستشفيات الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ومستشفيات وزارة الصحة.

من جانبه انتقد النائب فتحى قنديل، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر فقط، فيما تعاني باقي محافظات الصعيد من إهمال كبير في المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة تطبيق المنظومة في محافظات الصعيد وبالأخص محافظة قنا.

وأشار "قنديل" إلى أن مستشفى نجع حمادي مغلق منذ 7 سنوات، ولم يتم بناءه حتى الآن، منتقدًا عدم توفير موازنة لبناء قائلا: وزيرة التخطيط أعلنت عن توفير 70 مليون لبناء المستشفى وعندما قابلتها في البرلمان وسألتها عن موقف تلك الميزانية ردت بأنه لم تخصص أي أموال لذلك الغرض".

وتابع :" فيما أكدت النائبة هالة ابو السعد، أن هناك تطورًا ملحوظًا في المنظومة الصحية ولكن السبب في ذلك يعود إلى المبادرات الرئاسية"، منتقدة غياب الرؤية والاستراتيجية داخل وزارة الصحة حيث يقوم كل وزير بإلغاء قرارات الوزير الذي يسبقه".

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