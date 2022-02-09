"مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" يكرم عددا من العاملين المتميزين

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قام المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع ٢٠٠ الحربي) بتكريم عدد ٣٠ عاملا متميزا على مستوي القطاعات الرئيسية وعدد ( ١) عامل متميز علي مستوي المصنع، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة علي استمرار التطوير والإنجاز والإبداع وترسيخ قيم العمل والحرص الدائم علي تكريم المتميزين منهم.

وأكد المهندس رفيق رزق على إعتزاز قيادات " الإنتاج الحربي" بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المصنع عن تمنياته بأن تكون هذه التكريمات بمثابة تشجيع لكافة العاملين بالمصنع على تقديم المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأن "الإنتاج الحربي" يعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

وعلي جانب آخر، قام المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالمصنع، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيداً بدورهم في دفع عجلة الإنتاج في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات إلى الأمام.

وأشار إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكداً حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

حضر التكريم عدد من رؤساء القطاعات بالمصنع وكذلك ممثلو النقابة العامة للعاملين بالمصنع.

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