الطقس غداً.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

07:39 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الطقس غداً.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة، غداً، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات مئوية، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غداً الخميس 16 درجة مئوية.

وأشارت إلى سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لكنها غير مؤثرة على نشاط الأعمال اليومية، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى الخميس، ضعيفة جدا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد حاليا تغير في الكتل الهوائية المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملان على على حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو.

وتابعت:"كما يشهد الطقس، نشاطا للرياح لتسجل سرعات ما بين الـ 40 لـ 50 كيلو متر في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة عن المذكورة أعلاه".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين الـ 3 لـ 5 أمتار على البحر المتوسط.

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار

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