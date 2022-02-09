تعاون بين "الرعاية الصحية" وشركة المصريين لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، بروتوكول تعاون، اليوم /الأربعاء/، لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، فضلًا عن التعاون بالمجالات التنموية المختلفة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية مما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية - خلال مراسم توقيع البروتوكول - أن التعاون مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة بمجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها أحد المؤسسات الطبية المرموقة بالدولة التي تملك القدرة والكفاءة العلمية والفنية للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار، إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستقدم خبراتها في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل دوائر الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، كما أكد أن شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ستلعب دورًا هامًا في تعزيز دور الهيئة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما يعمل على تحقيق الصالح العام لقطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين واستكمال نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد السبكي، سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة لتطوير المنظومة الصحية للمواطن المصري من خلال بناء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وتحسين المؤشرات الصحية وذلك من واقع مسئوليتهم المجتمعية.

وأضاف: أن التعاون مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في تناقل الخبرات لإدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة يهدف للنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة وأمن وسلامة المرضى باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلبي احتياجات المجتمع، وأشار إلى أن المشروع يسهم في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، دور هيئة الرعاية الصحية في إحداث نقلة نوعية على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى تأثير هذا الدور في إعادة الأمل عند المصريين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة بأعلى المعايير العالمية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يأتي في إطار الاستفادة من خبرات الهيئة لإدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن هذا المشروع غير مسبوق ولا يوجد له مثيل في المنطقة والهدف منه مركز إقليمي يقدم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية.

فيما وقَّع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والأستاذ الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، ممثلًا عن الشركة.

تجدر الإشارة، إلى أنه قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى (كابيتال ميد)، أول مدينة طبية على مساحة 140 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستشمل (16) مبنى، تضم مجموعة من المستشفيات منها "للتأهيل وجراحات التجميل والتعافي"، "للطب الشخصى المتقدم"، "لنقل وزراعة الأعضاء"، وكذلك مركزًا للعلاج المتقدم للإصابات والحوادث، إضافة إلى مجمع للعيادات الطبية بعدد (168) عيادة تخصصية مختلفة، ومركز محاكاة متقدماً للتدريب وللتعليم الطبي المستمر، ومستشفى افتراضيًا، و(11) مستشفى تخصصيًا.​