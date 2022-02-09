طلب إحاطة بشأن أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية

07:12 م الأربعاء 09 فبراير 2022
طلب إحاطة بشأن أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية

النائبة هالة أبو السعد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تقدمت وكيل لجنة المشروعات والمشروعات الصغيرة النائبة هالة أبو السعد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية حملة الماجستير والدكتوراة.

وقالت النائبة أبو السعد، في طلب الإحاطة، إنه في مصر الجديدة آن الأوان أن نعمل سويًا لعودة الميزان الصحيح لدولة قوية شابة صاعدة تواجه الصعاب بالعلم والفكر السليم .. بالعلم تتقدم الأمم وترقى الشعوب.

وأضافت، ماضون قدمًا لصالح المواطن المصري في كل الجمهورية و في كل الملفات وبالتوازي لنقدم نموذجًا جديدًا لنائب تشريعي ورقابي مضاف إليه دوره الخدمي ونجتهد ونحاول قدر الإمكان.

0f70dd27-6ed0-428f-a19f-e00177668cc9

هالة أبو السعد طلب إحاطة أوائل خريجي الجامعات المصرية المشروعات الصغيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس |توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا