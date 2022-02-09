حريق ضخم في مطبعة الأوراق النقدية لبنك فرنسا (فيديو)

وكالات

اندلع حريق ضخم الأربعاء، في مطبعة مصرف "بنك فرنسا" بالقرب من مدينة كليرمون فيران.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن 34 شخصًا على الأقل أصيبوا في الحريق الذي نشب في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي بمبنى "بنك فرنسا"، حيث تطبع الأوراق النقدية.

وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022