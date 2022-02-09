بمناسبة عيدها القومي.. الزراعة تنشر إنفوجرافيك عن الدقهلية: عروس الدلتا

كتب-أحمد مسعد'

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافيك بعنوان: الدقهلية.. عروس الدلتا وقلعة الزراعة المحمية"، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي تحتفل به في 8 فبراير من كل عام تزامنًا مع انتصار أبناء المحافظة في معركة المنصورة عام 1250 وأسر لويس التاسع في دار إبن لقمان.

وتقع محافظة الدقهلية في شمال شرق الدلتا وعاصمتها مدينة المنصورة، ويبلغ عدد سكانها: 6.8 مليون نسمة، كما تضم 16 مركز و 3 مدن ويتبعها 110 وحدة محلية وقروية.

ووفقًا للانفوجرافيك، يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بها حوالي : 639 ألف فدان، وعدد الحائزين: 702473 حائز، منزرعة بالمحاصيل المختلفة، حيث تشمل محاصيل الخضر: البطاطس – البطيخ – الطماطم – البسلة – الباذنجان – الفلفل – الكرنب – الجزر – البصل، ومحاصيل الفاكهة : العنب – الموالح – الخوخ – البرتقال – الموز – الكاكا – النخيل، والمحاصيل الحقلية : الأرز – الذرة – القمح – القطن – بنجر السكر – الفول الصويا – السمسم – الفول البلدى – الكتان.

وأكد الانفوجرافيك، أن محافظة الدقهلية تعتبر المحافظة الأولى في ترخيص الصوب الزراعية بإجمالي يزيد على 28 ألف صوبة.

وفيما يتعلق بالثروة الداجنة في المحافظة، يبلغ إجمالي مزارع الإنتاج الداجني: 3862 مزرعة، والإنتاج الكلي لهم: 139 مليون دجاجة، وإنتاج بيض المائدة: 874 مليون بيضة، وبها أيضا معامل التفريغ الآلية وعددها: 65 معمل، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية فى السنة : 369 مليون بيضة، وبها أيضا 130 مصنع أعلاف، و ٩٢٠ محل للاتجار في الأعلاف.

وتتعدد مصادر الثروة السمكية في المحافظة، حيث تعتمد على: بحيرة المنزلة والتي يبلغ مساحتها في قطاع الدقهلية 71 ألف فدان، ونهر النيل، فضلا عن المزارع السمكية في حقول الأرز، حيث تنتج أسماك: البلطي - القراميط - مبروك - جمبري - البياض - العائلة البورية - قشر البياض - لبيس - بني.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 585 جمعية زراعية ونوعية ومتعددة الأغراض، و 12 إدارة زراعية، و12 إدارة تعاونية، و13 مركز إرشادي، و4 مناطق استصلاح أراضي، ومحطة للبحوث الزراعية تضم 7 معاهد بحثية.