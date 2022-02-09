حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع الليبية وطريقة الحصول على نتيجة الإعدادية بالقاهرة

كتب – أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، تأكيد الرئيس السيسي تطلع مصر لدفع أطر التعاون مع الجزائر قدما على شتى الأصعدة، والتحقيق في استقالة طبيب جامعة عين شمس، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي: مصر تتطلع لدفع أطر التعاون مع الجزائر قدما على شتى الأصعدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر لدفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء فى البلدين في أقرب وقت، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.

لمزيد من التفاصيل: الرئيس السيسي: مصر تتطلع لدفع أطر التعاون مع الجزائر قدما على شتى الأصعدة

"قلبت السوشيال".. مفاجآت 6 ساعات تحقيق في استقالة طبيب عين شمس

قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تواصل مع الطبيب محمد الشرقاوي، الذي نشر استقالته من العمل بالجامعة على "فيسبوك"، وأنه شكَّل لجنة للتحقيق، والتي استدعت الطبيب، في وجود رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

لمزيد من التفاصيل: "قلبت السوشيال".. مفاجآت 6 ساعات تحقيق في استقالة طبيب عين شمس

ظهرت الآن.. رقمان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢ %.

لمزيد من التفاصيل: ظهرت الآن.. رقمان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طقس الخميس.. توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

لمزيد من التفاصيل: طقس الخميس.. توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

مصر للطيران تبدأ تطبيق شروط جديدة للمسافرين إلى السعودية

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، تطبيق الشروط الجديدة للسفر علي رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

لمزيد من التفاصيل: مصر للطيران تبدأ تطبيق شروط جديدة للمسافرين إلى السعودية

السكة الحديد توضح حقيقة زيادة تذاكر القطارات- بيان بالأسعار

كشفت هيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بالوجه القبلي.

وقالت السكة الحديد، إنه لا صحة لما تردد مؤخراً بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

لمزيد من التفاصيل: السكة الحديد توضح حقيقة زيادة تذاكر القطارات- بيان بالأسعار

الحكومة تنفي انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام