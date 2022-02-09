35% تخفيضات على التذاكر.. مصر للطيران تعلن تشغيل خط جديد لإحدى الدول الإفريقية

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل خط جديد إلي عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، استمرارا للخطة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية، والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة .

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في إفريقيا، لتوفير العديد من خيارات للمسافرين على متن أحدث الطرازات من الطائرات، وذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد داخل القارة الافريقية في مختلف مجالات النقل الجوي من خلال مطار القاهرة المحوري، وتماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الافريقية .

وأضاف أبو العينين أن الشركة في مصاف شركات الطيران العالمية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تحرص علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى أكثر من ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز بالرغم من تداعيات الجائحة، والتي أثرت علي صناعة النقل الجوي .

وقال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة طرحت على خط "كينشاسا" الجديد تخفيضا قدره 35% علي أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من الآن وحتى 27 مارس المقبل علي الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، على أن يكون الذهاب والعودة حتى 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات أيام "الأربعاء والجمعة والأحد" من كل أسبوع بطائرات الشركة من طراز B737-800، والتي تتسع لـ 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية .

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.