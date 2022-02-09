مستشار مجلس الوزراء ينشر صورًا لأبراج ماسبيرو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لأبراج ماسبيرو بعد تطوير المنطقة.

وكتب المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بتبنى".

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد إنه جارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومساحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة).

وأضاف الجزار، أن المشروع يضم أيضًا مسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياسي.