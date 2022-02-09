مستشار مجلس الوزراء ينشر صورًا لأبراج ماسبيرو

06:09 م الأربعاء 09 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لأبراج ماسبيرو بعد تطوير المنطقة.

وكتب المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بتبنى".

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد إنه جارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومساحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة).

وأضاف الجزار، أن المشروع يضم أيضًا مسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياسي.

أبراج ماسبيرو مستشار مجلس الوزراء هاني يونس عاصم الجزار

الخبر التالى:

المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الخميس |توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا