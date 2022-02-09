رئيس الإنجيلية مهنئًا الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية بمنصبه: نحن أمام مشهد وطني تاريخي

كتب - مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، واصفا القرار بأنه تاريخي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الإنجيلية في بيان صحفي اليوم:"نحن أمام مشهد وطني تاريخي جديد، تؤكد فيه الدولة المصرية أمام العالم أجمع، أن تأصيل مبدأ الكفاءة في الجمهورية الجديدة واقع، وأن القيادة السياسية تخطو خطوات حقيقية وثابتة، نحو تحقيق دولة مدنية عصرية حديثة، بمشاركة جميع أبنائها المصريين".

وتقدم رئيس الإنجيلية بخالص التهنئة القلبية إلى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية، مع وافر الأمنيات بكل التوفيق والتقدم والنجاح، وإلى كل من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد خيري طه، والمستشار عادل عمر شريف، والمستشار رجب عبدالحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار محمد عماد النجار، والمستشار عبدالعزيز سالمان، والمستشار طارق شبل، والمستشار طارق أبوالعطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والمستشار فاطمة الرزاز، والمستشار عوض عبدالحميد، رئيس هيئة المفوضين.