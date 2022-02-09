بعد مداخلة مزيفة لمجدي يعقوب.. قرارات حاسمة من قناة "الحدث اليوم" ضد برنامج "الحياة أحلى"

​كتب- مينا غالي:

قالت قناة الحدث اليوم، إنه نظرا لما تلاحظ بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بقيام كل من شريف عادل مصطفى ونوران محمود السيد ببرنامجهما المذاع على قناة الحدث اليوم بعنوان (الحياة أحلى) بقيامهما بخرق المهنية الإعلامية ومخالفة الأكواد الإعلامية، وذلك بإذاعة مداخلة لأحد الأشخاص منتحلا صفة الدكتور مجدي يعقوب على غير الحقيقة.

وأضافت القناة في بيان لها أصدره المستشار محمود العسال، المستشار القانوني للقناة - حصل مصراوي على نسخة منه: وبالبحث وإجراء التحقيقات مع إدارة القناة، تبين قيام المذيع شريف عادل بإجراء ذات المداخلة علر إحدى القنوات الفضاءية من قبل وتعمده إحداث هذا الأمر.

لذلك قررت القناة إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم نهائياً، ومنع ظهور شريف عادل ونوران محمود نهائياً على شاشة القناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما، لإضرارهما بالمهنية الإعلامية للقناة، وإيقاف كافة المخرجية والمعدين وإحالتهم للتحقيق.