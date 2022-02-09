أبو العينين يوافق على مشروع قانون المجلس الصحي.. ويوجه 5 تساؤلات لوزير التعليم العالي

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته مبدئيًّا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجهًا التحية إلى الحكومة على مشروع القانون.

ووجه أبو العينين، خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بشأن مشروع القانون، مطالبًا بتوضيح: هل سيكون للمجلس الصحي دور في الإشراف على جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج؟ ووجه تساؤلًا حول تبعية السجل الذي يُسَجَّل فيه الأطباء الممارسون والتراخيص، هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد؟

وتابع أبو العينين: "في حال وجود شكوى ضد الطبيب، هل سيتم توجيهها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي الجديد أم لوزارة الصحة؟

وسأل وكيل مجلس النواب عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكل من وزارة الصحة والمجلس الجديد، وطالب بتوضيح الوضع في ما يتعلق بوضع الشهادات الأكاديمية.

وطالب أبو العينين بضرورة توضيح العلاقة بين المجلس والنقابة في ما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون، إلى جانب موقف الشهادات الأكاديمية التي ستصدر من الجامعات والتدخل في إعداد الطلبة الجدد، داعيًا الحكومة إلى إيضاح منظومة السياسات التي ستسيطر على العمل ككل.