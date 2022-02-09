رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة إلى 20 فبراير ويوافق على مجموع "الصحي المصري"

كتب- نشأت علي:

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إلى الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.

وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار إنشاء قانون المجلس الصحي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، عقب مناقشات مكثفة من قبل الأعضاء وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.​