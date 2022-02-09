"التموين": توريد أكثر من 2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

03:26 م الأربعاء 09 فبراير 2022
"التموين": توريد أكثر من 2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

محصول قصب السكر

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القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية، خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2 مليون و411 ألف طن قصب سكر، أنتجت نحو 242 ألفا 444 طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد، خلال موسم الحالي 8 مليون و100 ألف طن قصب؛ لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر، خلال الموسم الحالي؛ لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
قصب سكر وزارة التموين شركة السكر للصناعات التكاملية علي المصيلحي

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