"التموين": توريد أكثر من 2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية، خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2 مليون و411 ألف طن قصب سكر، أنتجت نحو 242 ألفا 444 طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد، خلال موسم الحالي 8 مليون و100 ألف طن قصب؛ لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر، خلال الموسم الحالي؛ لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.