منظمة الصحة العالمية: زيادة كبيرة في إصابات "كورونا" خلال الأسابيع الماضية

03:14 م الأربعاء 09 فبراير 2022
منظمة الصحة العالمية: زيادة كبيرة في إصابات "كورونا" خلال الأسابيع الماضية

منظمة الصحة العالمية

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القاهرة- أ ش أ:

كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عن حدوث زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الأسابيع الستة الماضية، لافتا إلى أن المتوسط اليومي تجاوز 110,000 حالة، كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بلغ المتوسط اليومي 345 وفاة.

وأوضح المنظري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفراس - أن مستوى هذه الزيادة أقل مما كان عليه خلال الموجات السابقة مما يؤكد أنَّ للتلقيح دورًا في الوقاية من الأعراض الوخيمة والوفيات.

وتوقع المنظري أنه في غضون أيام قليلة، سيصل إجمالي عدد المصابين بمرض (كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط إلى 20 مليون شخص، لافتًا إلى أنه على مدى السنتين الماضيتين، كانت الخسائر الناجمة عن الجائحة مهولة، حيث فقد أكثر من 324,000 شخص حياتهم، وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا، فضلًا عن الانقسامات الاجتماعية والاضطرابات الأسرية.

وقال إن الفيروس لا يزال يستهدف الأشخاص في جميع بلدان الإقليم دون تمييز، بغض النظر عن العمر، أو الجنس، أو المهنة، أو الموقع الجغرافي، ولكننا نعلم مَنْ هم الأشخاص الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بالأعراض الوخيمة للمرض والوفاة، ألا وهم كبار السن، والمرضى المتعايشون مع أمراض أخرى، ومنقوصو المناعة، والعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، لافتًا إلى أن أقوى النظم الصحية تعاني ضغطًا شديدًا، في إقليم شرق المتوسط وفي سائر أقاليم منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن اللقاحات لا تزال من أفضل الأدوات لإنقاذ الأرواح وعلى الرغم من التحديات العديدة، تلقى بالفعل إلى الآن أكثر من 35% من سكان الإقليم التلقيح بالكامل، رغم أن معدلات التلقيح الكامل تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان، إذ تتراوح بين 1% و94%.

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