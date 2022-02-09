الإعلاميين: منع ظهور فريق عمل برنامج (الحياة أحلى) بقناة الحدث اليوم

كتب- مينا غالي:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ بمنع فريق عمل برنامج ( الحياة أحلي ) المذاع علي قناة " الحدث اليوم" من مخرجين ومعدين ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط الاعلامي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف بيان النقابة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص واتخاذ الاجراءات الجنائية أيضا ضد قناة "الحدث اليوم" لسماحها لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لنص المادتين (٨٨،٨٩)من قانون نقابة الإعلاميين ٩٣ لسنة٢٠١٦.

وذكر البيان، سيتم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة "الحدث اليوم" وجميع الوسائل الإعلامية التي تسمح لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لقانونه ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.