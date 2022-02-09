برلماني: نحتاج ثورة في وزارة الصحة مثلما حدث في وزارة التعليم العالي

02:07 م الأربعاء 09 فبراير 2022
برلماني: نحتاج ثورة في وزارة الصحة مثلما حدث في وزارة التعليم العالي

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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كتب- نشأت علي:

قال النائب علي بدر، إنه يجب توجيه الشكر للجنة الصحة في البرلمان والوزارة في الحكومة لاهتمامهم بالعنصر البشري في القوانين التي يتم مناقشتها حاليا، مضيفا: نحتاج إلى ثورة مماثلة كالتي قام بها الوزير خالد عبدالغفار بالتعليم العالي، في وزارة الصحة أيضا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

أضاف بعدها بدر: نحتاج فروع للمجلس الصحي في المحافظات، ليكون قريبا من أماكن إقامة الأطباء والكوادر البشرية، مستنكرا أن مستشفى إهناسيا استغرقت 6 سنوات للإنشاء، قائلا: لازلنا منذ 6 أشهر نحاول تجهيز وافتتاح المستشفى، يجب أن نتبه لعنصر الوقت، وألا تكون المدد الطويلة هي عائق لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.​

خالد عبدالغفار وزارة الصحة مجلس النواب وزارة التعليم العالي

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