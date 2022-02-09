الوزراء لم يحضروا.. تعرف على أعضاء لجنة مناقشة إنشاء المجلس الصحي المصري

كتب- مصراوي:

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجلسته المعقودة يوم الإثنين 13 ديسمبر الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة المشتركة جلستَي "استطلاع ومواجهة" في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي حول مشروع القانون إعمالاً لحكم المادة (246) من اللائحة الداخلية للوقوف على صياغة توافقية لمواد المشروع.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعَين لنظره، وفقًا لما انتهت إليه الآراء بجلستَي الاستطلاع والمواجهة في 31 يناير و1 فبراير 2022، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة، والمستشار محمد عبد العليم مستشار رئيس المجلس.

ولم يحضر وزراء، سواء الصحة أو التعليم العالي والبحث العلمي أو أية وزارة معنية بالأمر، اجتماعات اللجنة، ولكن حضرها مندوباً عن الحكومة كل من:

اللواء دكتور أمين فؤاد شاكر- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

الأستاذ الدكتور حسين خالد- رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات (وزير التعليم العالي الأسبق)

الأستاذ الدكتور عادل عدوي- رئيس الجمعية الطبية المصرية (وزير الصحة والسكان الأسبق)

الأستاذ الدكتور حسام حسني- أمين عام الزمالة المصرية

الأستاذ الدكتور عبد السلام شلبي- أمين مساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية

الأستاذ الدكتور أحمد محمد عثمان- رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور محمد فوزي السودة- أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

المستشار الدكتور أحمد الضبع- المستشار القانوني لوزير شؤون المجالس النيابية

المستشار محمد على منيب- المستشار القانوني للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي

المستشار أحمد عبد الحليم- المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

المستشار محمد عابد- المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأستاذ أحمد سعيد مأمون- المدير العام بقطاع الموازنة العامة للدولة

الأستاذ محمد فتحي محمد- المدير العام بقطاع موازنة الإدارة المحلية

الأستاذة هبة جاد الحق- مدير عام تنظيم المال والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة