سليمان وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون المجلس الصحي المصري

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وأضاف "وهدان" خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن مشروع القانون ينصب في اتجاه الدولة فى ظل بدء تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والمجلس المصري الصحي لابد أن يتوافق مع المنظومة الجديدة لتحقيق الجودة والمبادرات في قطاع الصحة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أهمية تدريب الأطقم الطبية في القطاع الصحي ولا بد أن نعمل جميعا على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصري خاصة في ظل دعم القيادة السياسية وتوفير كافة سبل الدعم الكامل لتطوير القطاع الصحي.​