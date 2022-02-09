الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة بوحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2022، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالي 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة، بمركز المدينة لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 17/2/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 23/2/2022، ووحدات العمارة 8، يوم الخميس 24/2/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 17، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الخميس 10/3/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 19، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 22، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الخميس 17/3/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 24، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الخميس 31/3/2022.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 34، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 35، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الأربعاء 6/4/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الخميس 7/4/2022، ووحدات العمارة 39، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 40، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/4/2022.