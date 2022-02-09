مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة

11:51 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، يرافقهما المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمدينة.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بمساحة ٢٠٠٠ فدان، وموقف مشروعات المرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، وكذا موقف الشركات القائمة بأعمال التنفيذ، كما اجتمع مسئولو الإسكان بمسئولي الشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ والتوجيه بزيادة معدلات الأداء.

ثم قام مسئولو الإسكان بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها، مواقع مشروع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي ٨٦ عمارة سكنية بمساحة 90 م٢ للوحدة السكنية، كما تم المرور على مشروعات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة.
وخلال الجولة، شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بالجودة والكفاءة فى التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة فى التوقيتات المحددة.

والتقى مسئولو الإسكان، اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية ومسئولي الهيئة، وذلك لبحث الأمور المتعلقة بتغذية منطقة شمال غرب خليج السويس بالمياه، وفي ضوء مستجدات الوضع القادم لمصادر التغذية بالمياه بالعين السخنة، وكذا توسعات المنطقة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية لمدينة السويس الجديدة.

مشروع سكن لكل المصريين السويس الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية قطاع التنمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا