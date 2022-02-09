لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة وأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ حيث تتراجع 4 درجات على القاهرة، محذرة المواطنين من الانخداع في ارتفاع الحرارة اليومين الماضيين وتخفيف الملابس.

وأضافت غانم لمصراوي، أنه يوجد تغيرات في حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث يعود سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من البلاد بالإضافة إلى نشاط الرياح التي تصل لـ50 كيلو متر وتشعرنا بمزيد من البرودة.

وتابعت: "الحرارة سجلت على القاهرة اليومين الماضيين 22 درجة، لكن اليوم ستكون 18 درجة، غدا الخميس ستكون 16 درجة".

وأشارت إلى أن السحب الكثيفة تتكاثر على شمال البلاد وتتسبب في سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومع التقدم في الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها.

وأكدت منار أن حالة التغيير في الطقس تستمر يومي الأربعاء والخميس، على أن تبدأ الحالة الجوية في الاعتدال بداية من يوم الجمعة المقبل.