60 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

01:56 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
60 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

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