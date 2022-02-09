أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة

04:00 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة

سكن مصر

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كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني " on line".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و 4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و 6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأضاف عبدالله، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 )، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام ( 14 – 15 – 16 – 17 – 18 )، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: ( صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

سكن مصر مدينة ناصر الجديدة تسليم وحدات أسيوط

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