أعظم قدر من الإضاءة.. تفاصيل ظاهرة فلكية لكوكب الزهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة، يصل صبيحة الأربعاء 9 فبراير، إلى أقصى درجات لمعانه في ظهوره الصباحي ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)، أو "نجمة الصباح" لعام 2022 حيث سيبلغ لمعانه (- 4.6) ما يعني بأنه سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى وسيكون واحدا من أجمل المناظر المشاهدة بالعين المجردة قبل شروق الشمس بسماء الوطن العربي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن كوكب الزهرة يرصد حاليا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي قبل الفجر بقليل منخفضًا في السماء في أي ليلة صافية، وسيبقى الكوكب في أقصى درجات تألقة حتى أوائل مارس ثم يبدأ في فقدان سطوعة، ولكن بعد فترة وجيزة، وفي 20 مارس القادم، سيصل الكوكب إلى أقصى مسافة له من الشمس في السماء - وهو أفضل وقت لمراقبة الكوكب-.

ويحدث أقصى لمعان لكوكب الزهرة بعد حوالي الشهر من وصوله إلى الاقتران السفلي في التاسع من يناير الماضي وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية.

وأوضحت الجمعية، أن كوكب الزهرة يعرف بأنه دائماً كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر إلا انه سيتفوق على نفسه الآن، ويكون أكثر إشراقاً بمرتين ونصف، ومن المفارقات أن الكوكب يكون في قمة لمعانه عندما تكون إضاءة قرصه مضاء بنسبة 25% فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في هذا الوقت.

وطوال شهر فبراير، يظهر كوكب الزهرة كهلال رقيق للغاية عند رصده بواسطة التلسكوب بعبارة أخرى، يكون جانبه "النهاري" بعيدًا عنا الآن، ويمكن استخدام منظار جيد التركيز لرؤية هلال الزهرة، ولكن يوما بعد يوم سيزداد حجم هلال الزهرة وسيُظهر لنا المزيد من وجهه المضيء.

جدير بالذكر، أن الكوكب لن يظهر بمثل هذا اللمعان الاستثنائي مرة أخرى إلا في يوليو 2023.