"حماية المستهلك": حملات رقابية لضبط الأسواق.. و233 محضرًا بـ9 محافظات

كتب - محمد سامي:

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك بتسعة محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 233 محضرًا.

وذكر جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الثلاثاء، أن فرعه بمحافظة الإسكندرية قام بضبط المدير المسئول بإحدي الشركات، لقيام الشركة بتضليل المستهلكين بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن بيع شاشات مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ومهربة.

وتم تحرير 42 محضرا لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم حمل شهادات صحية.

وأضاف الجهاز أنه في محافظة الدقهلية تم ضبط مصنع خزانات مياه بلاستيكية لعدم وجود سجل صناعي واستخدام خامات بدون أي بيانات ومجهولة المصدر بالإضافة إلى استخدام اسطوانات غاز بدون تصريح من التموين، كما تم ضبط مجموعة من المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير 28 محضرا لعدد من المنشآت التجارية والطبية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم حمل شهادات صحية.

وأوضح الجهاز أن فرعه بمحافظة المنوفية ضبط منشآت تجارية لبيع الأدوات الصحية والسيراميك غير مدون عليها أى بيانات (مجهولة المصدر) بالإضافة إلى ضبط محال تجارية لبيع المستلزمات الطبية بحيازتها أجهزة لقياس الضغط، وأجهزة لقياس الحرارة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 23 محضرا لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.

وفي محافظة قنا تم شن أربع حملات على نطاق المحافظة وأسفرت عن ضبط كمية من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية، وتم تحرير 12 محضر أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.

وفي محافظة كفر الشيخ تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونيه طبقا للقانون 181 لسنة 2018.

وفي محافظة أسيوط تم تحرير 76 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم اتباع الاشتراطات الصحية.

وقام فرع محافظة البحيرة بضبط مصنع لتصنيع علب كهربائية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من النرجيلة (شيشة) بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء لمنع تفشي جائحة كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وضبط أكاديمية تعليمية للتدريب على التمريض لاستخدام الإعلانات المضللة وإدارة نشاط بدون ترخيص بقصد التربح غير المشروع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتحرير 12 محضرا ضد مجموعة من المحلات منها (معارض سيارات ومصوغات ومشغولات ذهبية وأدوية بيطرية ومبيدات وأدوات صحية وأجهزة كهربائية ومواد غذائية) لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وقامت إدارة ضبط الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة بشن 22 حملة على عدد من المحلات والكيانات التجارية لضبط كافة الممارسات الضارة بالأسواق وقد أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرا لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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