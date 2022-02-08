"لا تصدقوا الكذابين".. إبراهيم عيسى ينفي مرضه

11:53 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
"لا تصدقوا الكذابين".. إبراهيم عيسى ينفي مرضه

إبراهيم عيسى

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(مصراوي):

نفى الإعلامي إبراهيم عيسى، تعرضه للإصابة أو المرض خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنه كان خارج مصر وعاد إلى البلاد اليوم

وقال "عيسى" في فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع "إنستجرام" : "دلوقتي من امبارح والناس بتقولي سلامتك والناس بتتصل بيا مش فاهم في أية، أنا كنت مسافر وها قد عدت إلى مصر العظيمة الرائعة وفي طابور الجوازات ولا تصدقوا الكذابين فانهم يكذبون كما يتنفسون".

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