"خطاب" عن رئاسة بولس فهمي للمحكمة الدستورية: السيسي يرسي دعائم الجمهورية الجديدة

11:19 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
"خطاب" عن رئاسة بولس فهمي للمحكمة الدستورية: السيسي يرسي دعائم الجمهورية الجديدة

بولس فهمي

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كتب- محمد نصار:

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الثاقبة ومنهجيته الحقوقية ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز.

وأوضحت في بيان، أن تلك الخطوة تنم عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.

وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد أعطى أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري وإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي.

وهنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري بتلك الخطوة التاريخية، مؤكدا على دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بولس فهمي المحكمة الدستورية المجلس القومي لحقوق الإنسان

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