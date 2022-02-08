وفاة فنان الكاريكاتير جمال حسانين

09:05 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
وفاة فنان الكاريكاتير جمال حسانين

جمال حسانين

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القاهرة - مصراوي:

توفى اليوم جمال حسانين رسام الكاريكاتير الشهير، وأقيمت صلاة الجنازة عليه مساء اليوم بمسجد السيدة نفيسة.

عمل الفنان جمال حسانين، لسنوات طويلة بجريدة الأهالي، التي تصدر عن حزب التجمع، وتميز أسلوب الفنان الراحل بالسهل الممتنع، كما وصفه كثير من تلاميذه، ووصفته جريدة الأهالي بأن له ريشه لم تكن مجرد حبرا عابرا، وسجل بها أحداثا غير عابرة مرت على القلوب قبل العيون.

كما كانت لوحاته استكمالا لما بدأ منذ عشرات السنين، في أول جريدة معارضة حزبية في الثمانينيات من القرن الماضي، حين كان جمال حسانين يمنح الكتابة ألوانا بعينها، لتدب فيها الروح على ورق الجريدة.

والذى عمل لسنوات طويلة بجريدة الأهالى التي تصدر عن حزب التجمع، وكان الراحل يتمتع بأسلوب السهل الممتنع كما وصفه كثير من تلاميذه وله تاريخ كبير من النضال الوطنى.

جمال حسانين وفاة جمال حسانين رسام الكاريكاتير مسجد السيدة نفيسة

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