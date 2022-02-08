إشادات واسعة من "شباب النواب" بمبادرة "حياة كريمة"

كتب - نشأت علي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إشادات واسعة من أعضاء المجلس المتقدمين بطلبات إحاطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حتة بشأن تأخر إقامة عدد من مراكز الشباب بمركز المراغة بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومصطفي عبدالمعين مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط.

وقال النائب أحمد حتة، إن ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من مشروعات عملاقة يمثل إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق، لاسيما مشروعات "حياة كريمة"، التي نقلت الريف المصري نقلة نوعية موجهًا الشكر للقيادة السياسية على تلك الإنجازات الكبيرة.

وأضاف: "وقف الخلق ينظرون كيف يبني الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة والمجد وحده"، وهو ما عقبه عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بالتأكيد على أن تلك المبادرة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجازاته الملموسة في مختلف المحافظات.

وفي سياق مختلف قال النائب أحمد حتة في طلب الإحاطة الذي تقدم به إن مركز شباب بجزيرة شارونة التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا، تم توفير قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مركز شباب للقرية، وذلك لأن القرية في أشد الحاجة إلى إقامة مركز شباب بها، والوحدة المحلية ليس لديها مانع من تخصيص قطعة الأرض لإقامته.

وأضاف، أن التعداد السكاني بالقرية يتعدى 30 ألف نسمة، وأن قطاع الشباب والرياضة من المشروعات الأساسية التي تتضمنها مشروعات "حياة كريمة"، مطالبًا بسرعة إقامة مركز شباب بجزيرة شارونه للمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار أوقات فراغهم.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ أن قطعة الأرض هي (طرح نهر) وهذه الأرض تبعد عن مركز شباب شارونه مسافة 2 كيلو متر تقريبا وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب 5 كيلو متر.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، ليس لديها مانع من إنشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب أو مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة وتوافر اشتراطات البناء بها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثانى، بشأن إقامة مركز شباب منشأة نيازى التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا، وطالب النائب أحمد حتة مقدم الطلب سرعة إقامة مركز شباب منشأة نيازي لتزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وقد أفادت الجهه الإدارية إلى أنه قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ أن هذه القرية تبعد عن مركز شباب شم القبلية مسافة 2 كيلو متر تقريبًا.

وأشار إلى أن اشتراطات بناء مراكز الشباب تتضمن أنه وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب عن 5 كيلو متر، وأن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من إنشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب أو مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء او بالتبرع أو التنازل على ان لاتقل المساحة عن 1500 متر ولا توجد بها أي معوقات للتنفيذ.