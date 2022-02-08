11 مارس.. انتخابات رئاسة حزب الوفد

كتب - محمد نصار:

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 11 مارس المقبل في الساعة التاسعة صباحًا، لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

وتتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا ترد بأي حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 يوميًا، من الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر تقديم طلبات الترشيح مدة ستة أيام تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وأكد القرار أن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

كما أصدر أبوشقة قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررًا، وأعضاء الهيئة العليا عيد هيكل والدكتور وجدي زين الدين والنائب محمد مدينة وعباس حزين وكاظم فاضل وأيمن محمد سيد.

تتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومي السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير، وتعلن الكشوف للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير في الساعة العاشرة صباحا.

وفيما يلي نص القرارين:

القرار الأول:

قرار رئيس الوفد رقم (261) لسنة 2022 صادر بتاريخ 8/2/2022، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد بعـد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من النظام الأساسى والتى تتضمن "قيام رئيس الحزب بدعوة الهيئة الوفدية إلى اجتماع دورى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب، كما تناقش الهيئة الوفدية التقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات".

وعلى المادة الحادية عشرة بند (5) والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وعلى المادة الثانية عشرة والتي تنص على أن تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بالإعلان عن ذلك فى صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخرى قبل الانعقاد بأسبوعين على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح.

وعلى المادة التاسعة عشرة التي تنص على انتخاب رئيس الحزب لمدة أربع سنوات.

مادة (1): دعوة الهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 الساعة التاسعة صباحا، وذلك بمقر الحزب الرئيسى 1 ش بولس حنا - الدقى - الجيزة, وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

أولا: مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب.

ثانيا: مناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

ثالثا: انتخاب رئيس الحزب.

مادة (2): تتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا ترد بأي حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر لمدة ستة أيام تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير 2022.

مادة (3): حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

مادة (4): يكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

مادة (5): يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر بجريدة الحزب.

القرار الثاني:

قرار رئيس الوفد رقم (262) لسنة 2022 صادر بتاريخ 8/2/2022 المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد بعـد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى.

مادة (1): تشكيل لجنة من الآتى أسماؤهم بعد:

1 - الأستاذ / فؤاد بدراوى (مقررا).

2 - الأستاذ / عيد هيكل.

3 - الدكتور / وجدى زين الدين.

4 - النائب / محمد مدينة.

5 - الأستاذ / عباس حزين.

6 - الأستاذ / كاظم فاضل.

7 - الأستاذ / أيمن محمد سيد.

مادة (2): تختص هذه اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس الحزب بدءا من تلقى طلبات الترشيح ونظر الطعون والتظلمات والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والإشراف الكامل على عملية التصويت واتخاذ ما تراه من قرارات في سبيل ذلك.

مادة (3): تجتمع اللجنة بناء على دعوة من مقررها ويجوز لها توزيع أعمالها على أعضائها وتفويضهم في البت فيها، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها بما يضمن انتخابات نموذجية تكون مضربا للأمثال كما اعتدنا في حزب الوفد العريق.

مادة (4): تتلقى اللجنة طلبات الترشيح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح مع سداد مبلغ 100 ألف جنيه تبرعًا للحزب لا ترد بأي حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 ولمدة 6 أيام وتنتهى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

مادة (5): تتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومي السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير.

مادة (6): تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 تمام الساعة العاشرة صباحا.

مادة (7): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.