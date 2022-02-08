"شكاوى النواب" توصي بتشغيل وحدة صحية ببني سويف في مارس المقبل
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجه - مركز الواسطى- محافظة بني سويف، على أن يتم التشغيل بحد أقصى في النصف الثانى من مارس المقبل.
وقالت النائبة فاطمة سليم، خلال استعراضها الاقتراح المقدم منها، إن الوحدة الصحية بقرية أدريجه التابعة لقمن العروس - مركز الواسطى- محافظة بني سويف، تم الانتهاء من بناؤها ووضع الأثاث والتجهيزات الطبية بها منذ أربع سنوات، إلا أنها لايوجد بها أطباء ولا تمريض.
وحذرت في كلمتها، من تلف الأجهزة والأثاث دون الاستخدام، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام، في الوقت الذي تحتاج فيه القرية إلى تشغيل الوحدة بأسرع وقت ممكن.
من جانبه عقب وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بأن الوحدة الصحية المذكورة، تم الانتهاء من تركيب عدادات المياه والكهرباء مؤخرًا.
وأعلن عن استكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتشغيل، خلال الفترة المقبلة، ليكون المتوقع افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ١٥ مارس المقبل.
وطالبت النائبة فاطمة سليم، بتاريخ محدد للتشغيل، كما تساءلت عن مدى توافر الأطباء والتمريض وباقى القوى البشرية لتشغيل الوحدة الصحية.
وعقب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بأن الإدارة الصحية تتولى توفير القوى البشرية المطلوبة، حيث توجد خطة لسد العجز في التمريض وكذلك الأطباء، مشيرا الى إمكانية انتداب الأطباء من مستشفى الواسطى للعمل بالوحدة الصحية بالقرية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، بأن يتم تشغيل الوحدة الصحية بقرية أدريجة، بحد أقصى فى النصف الثانى من شهر مارس ٢٠٢٢.
يذكر ان اجتماع اللجنة اليوم تضمن مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، منها الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجذام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري- محافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
وكذلك تضمن، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يتم تكليفهم من قبل وزارة الصحة والسكان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، و الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس- جزيرة الدوم- الرزقة- الشقيفي- القلعية - مركز أبو تشت- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي واستغلال المساحات الغير مستغلة- محافظة البحيرة.
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