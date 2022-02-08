"نقل النواب" توصي بوضع جدول زمني لعملية تجديد طريق دمياط شربين الغربي

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميًا من وإلى ميناء دمياط.

وطالبت النائبة بعمل بلاطات خرسانية حيث ان طريق دمياط شربين الغربي متهالك ويمر بعدة مراكز ولم يتم رصفه منذ عدة سنوات، مؤكدة أن ميناء دمياط يخرج منه يوميًا ٣٦٠٠ سيارة نقل وبالتالي يتم إهلاك للطريق وبخاصة أن بعض سيارات النقل تكون بها حمولة زائدة مما يؤثر على حالة الطريق.

من جانبه قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، إن هناك بالفعل تأثير كبير للأحمال الزائدة على الطرق لأن سيارات النقل التي تخرج من ميناء دمياط، أحيانا بتشيل أكبر من حمولتها الطبيعية.

وأضاف بدر الدين، أن طريق دمياط الغربي من الطرق المهمة، ويحتاج إلى الرصف الخرساني، وسنقوم بعمل دراسة لطلب الإحاطة، ومن الممكن أن نقوم بعمل رصف اتجاة خرسانة، والاتجاه الآخر أسفلت لتقليل التكلفه، وسيتم الرد خلال أسبوعين.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتغليظ العقوبات والغرامات في حوادث الطرق والحمولات الزائدة، ولا يعقل أن يسير الشباب بسرعة جونية ويقتل الأبرياء ويحصل على عقوبة لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن الطريق حيوي ويؤدي لميناء دمياط، يتم تجهيزه الآن بناء على توجيهات اللجنة وتقريرها عقب الزيارة التي قامت بها لمحافظة دمياط وإعداد تقرير عن حالة الطريق.

من جانبه قال النائب خالد عبدالمولى، إن طلب الإحاطة يتضمن رؤية شاملة لمسار مصر الاقتصادي، وكان لابد من أن يكون هناك رد شامل على طلب الإحاطة من مسؤولي وزارة النقل وذلك حفاظا على وقت اللجنه.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بوضع جدول زمني لعملية الإحلال والتجديد لطريق دمياط شربين الغربي، حيث أنه من أهم الطرق وربطة بأهم الموانئ حيث أن ميناء دمياط يعد من أهم الموانيء، والمناطق اللوجستية بدمياط.