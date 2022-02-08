تنظيم الاتصالات أمام النواب: نستهدف الحفاظ على معدلات النمو في إنشاء محطات المحمول

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في اجتماعها مساء اليوم مناقشة ملف مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي على أهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين، وعرض الجمل الأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تحكم إنشاء وتشغيل محطات المحمول مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية في مجال محطات المحمول ومنها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية الدولية للإشعاع غير المتأين والتي تلتزم بها شركات المحمول وتضمن الحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.

وأشاد "الجمل"، على ما تم من جهود من جانب كافة الجهات المعنية بالدولة في مجال حوكمة منظومة محطات المحمول، وأوضح دور الجهاز في الرقابة الدورية على محطات المحمول بعد إنشائها وبما يضمن إجراء التفتيش الدوري لكافة محطات المحمول العاملة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 – 4 سنوات، ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الإدارات المعنية بإجراءات اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات التي يتم استخدامه.