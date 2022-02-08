تنظيم الاتصالات أمام النواب: نستهدف الحفاظ على معدلات النمو في إنشاء محطات المحمول

06:35 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
تنظيم الاتصالات أمام النواب: نستهدف الحفاظ على معدلات النمو في إنشاء محطات المحمول

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في اجتماعها مساء اليوم مناقشة ملف مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي على أهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين، وعرض الجمل الأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تحكم إنشاء وتشغيل محطات المحمول مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية في مجال محطات المحمول ومنها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية الدولية للإشعاع غير المتأين والتي تلتزم بها شركات المحمول وتضمن الحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.

وأشاد "الجمل"، على ما تم من جهود من جانب كافة الجهات المعنية بالدولة في مجال حوكمة منظومة محطات المحمول، وأوضح دور الجهاز في الرقابة الدورية على محطات المحمول بعد إنشائها وبما يضمن إجراء التفتيش الدوري لكافة محطات المحمول العاملة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 – 4 سنوات، ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الإدارات المعنية بإجراءات اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات التي يتم استخدامه.

مجلس النواب محطات المحمول تنظيم الاتصالات أحمد بدوي

الخبر التالى:

"نقل النواب" توصي بوضع جدول زمني لعملية تجديد طريق دمياط شربين الغربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر .. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا