حدث في 8 ساعات| البرلمان يرفض مشروع قانون التعليم.. وإيقاف المذيع حسام حداد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، وكان أبرزها رفض البرلمان مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، وقرار الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف المذيع حسام حداد عن العمل وإحالته للتحقيق.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتابع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجهاً بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

إيقاف المذيع حسام حداد عن العمل

قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

وأكدت الوطنية للإعلام، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة.

وشددت الهيئة على أن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، متابعة: نتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية. ​

شقق 150 مترا.. تفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون.

ويأتي المشروع في إطار جهود الحكومة لإعادة تطوير محافظة القاهرة لاستعادة مكانتها التاريخية والأثرية والثقافية القديمة.

وانطلق مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في يوليو عام 2019 بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 399 ألف م2 على مسطح 95 فدانا، ويضم نحو 90 عمارة سكنية على مسطح 74 فدانا.

كما تبلغ مساحة العمارة الواحدة نحو 600 م2 على 4 وحدات مساحة كل وحدة 150 م2، والعمارات عبارة عن أرضي و6 أدوار، بينما العمارات الواقعة بجوار سور مجرى العيون مكونة من أرضي و3 أدوار.

وبالنسبة للوحدات التجارية، يوجد مول تجاري على مسطح 16 فدانا، وعدد من البازارات السياحية، وعدد من المطاعم والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات.

رسميا.. البرلمان يرفض مشروع قانون التعليم

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الذي يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ إلى١٠٠٠ جنيه.

أعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.​

قرار حكومي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 487 لسنة 2022، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.

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إجراءات سعودية جديدة بشأن المعتمرين القادمين إلى المملكة

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل آخر الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة في المملكة بشأن المعتمرين الوافدين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال القرشي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حدثت من إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف القرشي أن ذلك جاء بناء على ما ورد إلى وزارة الحج السعودية من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومتحوراته.

وتابع القرشي: يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

وزير التموين: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 25% إلى 30%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ‎‏إن معارض "أهلا رمضان" هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

وأشار المصيلحي - خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية اليوم الثلاثاء - إلى أن 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ "جمعيتي" سوف تشارك في المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية ‏سوف تشارك بركن خاص بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

الأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت 12 فبراير: ارتفاع يعقبه انخفاض:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 8 فبراير، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يعقبه انخفاض في الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة، جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

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الحجز في شقق دار مصر وسكن مصر.. فئات لن تستفيد من الطرح الجديد:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، يوم 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل،ط سكن مصر ودار مصر وجنة، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويو جد عدد من المواطنين راغبي الحجز لن يتمكنوا من التقديم في الطرح الجديد لعدة أسباب، أهمها أن يكون من الحاصلين على وحدات سابقة في مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر.

ويمكن الاطلاع على باقي الشروط من هنا

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